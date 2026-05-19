В Новоорске в Оренбуржье открыли модернизированный кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в поселке Новоорске Оренбургской области по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Центр оснащен современным оборудованием, а рабочие места организованы с учетом технологической последовательности оказания услуг. Для удобства посетителей клиентские потоки четко маршрутизировали: выделены секторы цифровых сервисов, зоны индивидуальной работы с соискателями и работодателями, а также аудитории для тренингов. Кроме того, для посетителей с детьми предусмотрено специализированное место.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.