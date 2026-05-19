Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году

Также подрядчики трудятся на реке Чепрак в Пролетарске. Там специалисты успели очистить почти половину нужной территории. Завершить уборку этого участка обещают к 2027 году. В текущем сезоне эксперты детально обследуют еще 15 водоемов в 14 муниципалитетах для составления плана.