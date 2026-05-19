Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году

Юрий Слюсарь назвал дату окончания расчистки водоемов.

Источник: Комсомольская правда

Балку реки Темерник планируют расчистить к 2028 году. Об этом в своих официальных социальных сетях рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Специалисты продолжают масштабную работу по оздоровлению бассейна Дона.

— Работа проводится по моему поручению в рамках сохранения водных ресурсов. Сейчас специалисты активно убирают два важных участка. На балке Темерник пройден первый этап. Рабочие привели в порядок больше пяти километров из девяти запланированных, — сообщил глава региона.

Также подрядчики трудятся на реке Чепрак в Пролетарске. Там специалисты успели очистить почти половину нужной территории. Завершить уборку этого участка обещают к 2027 году. В текущем сезоне эксперты детально обследуют еще 15 водоемов в 14 муниципалитетах для составления плана.

Параллельно в области активно укрепляют инфраструктуру. Специалисты уже полностью закончили капитальный ремонт плотины в Зерноградском районе. Также в порядок привели три гидротехнических сооружения в Ростове и соседних районах. До конца 2026 года власти проверят состояние 80 объектов по всему региону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше