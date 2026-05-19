В Москве сразу восемь глав районов ушли в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об освобождении от замещаемых должностей руководителей управ восьми столичных районов. Соответствующий документ, фиксирующий увольнение чиновников с государственной гражданской службы по собственной инициативе, опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Согласно распоряжению, свои посты покинули: Андрей Журавлев (Крюково), Иван Лахно (Крылатское), Евгений Мамутов (Северное Тушино).
Также ушли в отставку Юрий Нечаев (Арбат), Игорь Овчинников (Савеловский), Алексей Прокудин (Северное Бутово), Олег Пундель (Кузьминки) и Сергей Титов (Восточное Измайлово).
В официальном документе подчеркивается, что все перечисленные сотрудники завершили работу в городских структурах по собственному желанию.
О причинах столь массового кадрового решения и о том, кто займет освободившиеся позиции, на текущий момент не сообщается.