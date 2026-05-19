Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве сразу восемь глав районов ушли в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об освобождении от замещаемых должностей руководителей управ восьми столичных районов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об освобождении от замещаемых должностей руководителей управ восьми столичных районов. Соответствующий документ, фиксирующий увольнение чиновников с государственной гражданской службы по собственной инициативе, опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно распоряжению, свои посты покинули: Андрей Журавлев (Крюково), Иван Лахно (Крылатское), Евгений Мамутов (Северное Тушино).

Также ушли в отставку Юрий Нечаев (Арбат), Игорь Овчинников (Савеловский), Алексей Прокудин (Северное Бутово), Олег Пундель (Кузьминки) и Сергей Титов (Восточное Измайлово).

В официальном документе подчеркивается, что все перечисленные сотрудники завершили работу в городских структурах по собственному желанию.

О причинах столь массового кадрового решения и о том, кто займет освободившиеся позиции, на текущий момент не сообщается.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше