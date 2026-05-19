Молодым аграриям не хватает коммуникативных навыков

— Моему сыну Егору четвертый год. Он очень шустрый мальчик, его мир состоит из шумных игр. Я не думала, что земля и маленькие семечки могут так изменить ребенка, — рассказывает местная жительница Любовь Скыпникова. — У него появилось терпение. Когда посадили семена, каждый день мы ждали ростки. Второе изменение — это возникновение ответственности. Малыш каждое утро поливает свой росток, чтобы он не завял. Поменялось отношение к людям. Его группа в детском саду объединилась в команду, в лексиконе детишек появились такие слова, как «помощь», «общая грядка». А когда в садике наконец вырос лук и его добавили в суп, восторгу не было предела.