Молодым аграриям не хватает коммуникативных навыков

Информационный партнер «РГ» — редакция районной газеты «Борьба» (Калач-на-Дону, Волгоградская область) запустила федеральный проект «Крестьянские корни. Медиаэкосистема», посвященный тому, как журналистика, аграрии и педагоги объединяются вокруг села будущего.
— Мы понимаем, как сформировать единое медиаполе. При этом имеем в виду не разрозненные площадки, а сайт, который станет точкой сбора контента, — говорит главный редактор «Борьбы» Елена Ломакина. — Уже образовалась межтерриториальная команда. Настоящая медиасреда формируется на ваших глазах.
Основная цель проекта — рассказать о людях села и повысить привлекательность аграрных профессий.
Добиться того же призвана и система агрообразования, которая выстраивается в разных регионах. Так, в Волгоградской области создана цепочка от среднего до высшего образования. Агроуниверситет сотрудничает с 71 школой, действует профильный лицей. Впрочем, средний балл поступивших на сельскохозяйственные специальности невысок. Пока сфера явно привлекает не самых сильных абитуриентов.
— Агротехнологическому образованию не хватает системности, — полагает доцент Волгоградской государственной академии последипломного образования Николай Степанчук. — Получилась межотраслевая несогласованность. Профильных классов у нас много, но почему весь класс должен изучать пчеловодство? Не будут все ученики пчеловодами. Задача школы — показать границы АПК, чтоб ученик видел, в каком направлении он может реализовать потенциал. Но нет пособий, программ, кадров. Учитель должен говорить то, что ему предписывают нормативные документы, которых почти нет. В системе образования не хватает даже учителей базовых дисциплин, не говоря уже об углубленном подходе. Я много лет работал в педуниверситете. Там на биологические основы сельского хозяйства отводится всего 18 часов.
Также Степанчук указывает на низкую информированность самих школьников и их родителей. Многие до сих пор думают, что сельское хозяйство — это отсталая и умирающая отрасль. Любой специалист легко опровергнет этот стереотип, так как в АПК сегодня применяются все ведущие технологии. И там можно зарабатывать хорошие деньги. Но в прошлом году под Волгоградом провели всероссийский «День поля» с демонстрацией лучших достижений агрокомплекса, а школьников на мероприятии почти не было.
Предпринимателей не устраивает уровень подготовки студентов, поэтому они сами готовы становиться партнерами в образовательном процессе. Мы недавно сообщали о целом ряде новых соглашений между бизнесом и учебными заведениями. Так предприятия работают на свою будущую кадровую обеспеченность.
— К нам приходят устраиваться молодые ребята, не имея желания работать в сельском хозяйстве. А нам нужны заинтересованные люди. Мы взрастили поколение индивидуалистов. Технологиям обучим, но современные агрономы и инженеры не умеют коммуницировать, — говорит заместитель гендиректора сельхозпредприятия Ирина Колесниченко. — Поэтому мы пошли в университет: давайте взаимодействовать. Теперь формируем учебный процесс и стали базовым хозяйством для вуза. Около ста человек со всех факультетов ежегодно проходят у нас практику. Сейчас существует очень узкое окно возможностей. Поэтому мы говорим молодежи: включайтесь, пока вы нужны.
Представители предприятия регулярно посещают школы Калачевского района и даже детские сады. По своей инициативе эколог написала «Сказку о маленькой картошке, которая мечтала увидеть солнце и небо». С красочно оформленной книжкой можно пытаться заинтересовать даже малышей.
— Моему сыну Егору четвертый год. Он очень шустрый мальчик, его мир состоит из шумных игр. Я не думала, что земля и маленькие семечки могут так изменить ребенка, — рассказывает местная жительница Любовь Скыпникова. — У него появилось терпение. Когда посадили семена, каждый день мы ждали ростки. Второе изменение — это возникновение ответственности. Малыш каждое утро поливает свой росток, чтобы он не завял. Поменялось отношение к людям. Его группа в детском саду объединилась в команду, в лексиконе детишек появились такие слова, как «помощь», «общая грядка». А когда в садике наконец вырос лук и его добавили в суп, восторгу не было предела.
Пожалуй, все-таки главная нагрузка ложится на учителей. В школе человек проводит больше времени, чем в любом другом образовательном учреждении. Более глубоко погружаться в сельскохозяйственную тему ребята начинают с пятого класса. Но и для первоклашек есть кружки, которые так или иначе подводят их к этой области. Так, в школе N 3 Калача-на-Дону налажено растениеводство. Дети разводят комнатные растения, есть большой участок на пять тысяч корней, где можно работать с культурами открытого грунта. Есть планы создания мини-фермы.
Работа идет, и хотя недостатков в этом процессе пока хватает, главное, что диалог налажен.