Россиянам назвали способ облегчить жизнь на время отключения горячей воды

Россиянам объяснили, почему летом на две недели отключают горячую воду и как пережить этот период без лишних проблем. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, гидравлические испытания помогают найти слабые места в трубах до наступления холодов, чтобы зимой не было аварий и замерзающих домов. Этим он поделился в беседе с «Газетой.Ru».