Россиянам назвали способ облегчить жизнь на время отключения горячей воды

Россиянам объяснили, почему летом на две недели отключают горячую воду и как пережить этот период без лишних проблем. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, гидравлические испытания помогают найти слабые места в трубах до наступления холодов, чтобы зимой не было аварий и замерзающих домов. Этим он поделился в беседе с «Газетой.Ru».
Бондарь посоветовал покупать водонагреватель зимой, пока нет ажиотажа, а устанавливать его с помощью управляющей компании. Он пояснил, что профессионалы сами будут отвечать за качество работ по закону, в отличие от самостоятельного монтажа.
Эксперт отметил, что финансовая выгода от бойлера сомнительна, но он дает привычный комфорт. В качестве временного выхода специалист предложил использовать насадки на кран, мыться в спортзале или у родственников в другом районе.
Также «Царьград» выделил перечень дополнительных затрат, с которыми сталкиваются россияне в период летних отключений горячей воды. Уточняется, что в период отключения воды люди часто приобретают много бытовой техники, которая только увеличивает траты бюджета.