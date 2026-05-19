В бьюти-сфере есть целый ряд антитрендов в 2026 году: чего стоит избегать

Россиянам назвали главные антитренды в макияже и уходе за собой, от которых стоит отказаться в новом году. Как сообщает «Газета.Ru», к пережиткам прошлого относятся перегруженный макияж и агрессивные приемы из нулевых.
Кандидат филологических наук Лариса Микаллеф объяснила, что в 2026 году главный тренд — это естественность и индивидуальность. По словам эксперта, всё, что создаёт эффект маски и утяжеляет лицо, постепенно становится антитрендом.
Специалист отметила, что одной из главных ошибок визажисты называют «бойфренд-румянец» — широкие полосы от середины щеки к челюсти. Она уточнила, что такая техника визуально старит лицо, а на смену ей приходят лёгкие кремовые румяна только на «яблочках» щёк.
Также дерматолог и косметолог Ирина Котова объяснила, что повышенная чувствительность кожи — это симптом, который способен проявляться через различные признаки. К ним она отнесла покраснение в определенных зонах, шелушение, чувство стянутости или сухость. Слова специалиста приводит 360.ru.