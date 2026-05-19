В Волгоградской области растет число обладателей экспортного сертификата

Уже 46 волгоградских предприятий стали обладателями сертификатов «Сделано в России». В регионе наиболее перспективными сферами для экспорта являются машиностроение, металлургическая и химическая промышленность. Но также внешнеторговую деятельность ведут компании из самых разных отраслей. Например, производитель зерновых хлопьев, муки, крупы и каши быстрого приготовления поставляет продукцию в десять стран. Это члены СНГ, Китай, Монголия и Израиль. Компания участвовала в бизнес-миссии в Москве, страховала экспортный контракт с Арменией, анализировала рынки Египта и КНР.
Предпринимательница Юлия Дударева продает в Беларусь декоративную штукатурку. В прошлом году в соседнюю страну направила более десяти тонн товара. С получением сертификата она намерена расширять географию поставок. В сентябре волгоградская компания будет участвовать в бизнес-миссии в Союзное государство, есть надежда на новые контракты. В конце 2025 года была также поездка в Армению, в течение недели проводили по три-четыре встречи. Но до сделок так и не дошло.
— Мы получили сертификат меньше месяца назад после заявки. Прошло дней десять, и нам позвонили из Центра поддержки экспорта, запросили дополнительный пакет документов, — сказала Дударева. — После проверки на почту приходит электронный вариант, а потом и оригинал. Мне прислали информацию о крупной выставке по дизайну интерьера в октябре в ОАЭ. Хочется представлять свою продукцию на российском стенде. Наши заказчики относятся к девяти целевым аудиториям. Например, застройщики убедились, что на побережье Краснодарского края декоративная штукатурка в подъездах — это лучшее решение, потому что она не трескается и не осыпается. Могут покупать и частники, потому что его возможность использовать продукт самостоятельно, без навыков работы с ним.
Любопытно, что в самом Волгограде товар востребован не так, как хотелось бы продавцу. Основной рынок сбыта — это российский Северный Кавказ. Дударева отмечает цветовые предпочтения регионов. Если южане берут белую и серебряную штукатурку, то на Урале большим спросом пользуются более яркие и теплые краски.
— За последний год количество обладателей сертификатов в нашем регионе заметно увеличилось, мы очень этому рады. Национальный бренд «Сделано в России» формировался для внешнего рынка, потому что это элемент «мягкой силы». На российскую продукцию сейчас в мире серьезный спрос. И наши партнеры хотят точно знать, что она — настоящая, качественная. Компании, которые уже прошли сертификацию, дополнительно продвигаются на внешнем рынке, есть также скидки и другие финансовые бонусы в платежных системах. Но в последнее время национальный бренд набирает обороты и внутри России, потому что важно, чтобы и наши граждане знали продукцию, которая выпускается здесь, — объяснила директор Центра поддержки экспорта в Волгоградской области Виктория Афанасова.