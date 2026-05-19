В Русско-Полянском районе Омской области стартовал ремонт участка дороги

Ремонт дороги Омск — Русская Поляна на участке с 137 км по 142 км стартовал в Русско-Полянском районе Омской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сначала дорожники устранят неровности. После этого они уложат два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Дополнительно укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки — это повысит безопасность и комфорт движения. Отмечается, что специалисты уже приступили к выполнению устройств ровиков уширения — специально выкопанных траншей вдоль существующей проезжей части дороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.