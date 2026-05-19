Глава МИД Эстонии обвинил Россию в инциденте с залетевшим в страну дроном ВСУ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во вторник, 19 мая, обвинил Россию в появлении беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией республики. Он подчеркнул, что инцидент стал следствием конфликта на Украине и якобы провокаций российской стороны.
— Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России, — написал политик на своей странице в соцсети X.
Днем 19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) страны впервые сбила беспилотник, вероятно, украинского происхождения, над озером Выртсъярв на территорией республики.
Позднее политик заявил, что Таллин не выдавал Киеву разрешения на использование воздушного пространства над Эстонией для запуска дронов. Он добавил, что после инцидента с ликвидацией беспилотника уже провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, и тот принес извинения за инцидент. По данным журналистов, дрон сбили истребители F-16, состоящие на вооружении Эстонии. Летательный аппарат упал в болотистом районе, поэтому его все еще ищут.