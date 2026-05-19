Глава МИД Эстонии обвинил Россию в инциденте с залетевшим в страну дроном ВСУ

Позднее политик заявил, что Таллин не выдавал Киеву разрешения на использование воздушного пространства над Эстонией для запуска дронов. Он добавил, что после инцидента с ликвидацией беспилотника уже провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, и тот принес извинения за инцидент. По данным журналистов, дрон сбили истребители F-16, состоящие на вооружении Эстонии. Летательный аппарат упал в болотистом районе, поэтому его все еще ищут.