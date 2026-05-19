В Вавожском районе Удмуртии прошла ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий прошла в Вавожском районе Удмуртии по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики».
Соискателям представили актуальные вакансии в учреждениях района, среди них — бухгалтер, экономист, педагог‑организатор, педагог‑психолог, грузчик, продавец, фельдшер, водитель автомобиля. Ищущим работу подробно разъяснили требования к кандидатам, рассказали об условиях труда и графиках, уровне заработной платы и предусмотренных социальных гарантиях.
В ярмарке приняли участие 20 человек. Они смогли задать вопросы и получить развернутые ответы. Благодаря этому соискатели лучше поняли специфику предлагаемых должностей и трезво оценили перспективы трудоустройства.
Отмечается, что всего с начала года в кадровый центр «Работа России» Вавожского района обратились 73 гражданина, из них 40 уже трудоустроены.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.