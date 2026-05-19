Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Сейчас в России отсутствует риск распространения лихорадки Эбола. Об этом во вторник, 19 мая, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
— В России риска нет, — категорично ответил министр журналисту РИА Новости.
Незадолго до этого Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике. Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды.
Эпицентром текущей вспышки Эболы является восточная часть Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил беспокойство скоростью распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. Что представляет собой вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения — в материале «Вечерней Москвы».