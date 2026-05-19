Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко оценил риск распространения лихорадки Эбола в России

Сейчас в России отсутствует риск распространения лихорадки Эбола. Об этом во вторник, 19 мая, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Сейчас в России отсутствует риск распространения лихорадки Эбола. Об этом во вторник, 19 мая, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

— В России риска нет, — категорично ответил министр журналисту РИА Новости.

Незадолго до этого Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике. Один из зараженных умер в больнице в Кампале, второй проходит лечение. Оба заболевших являются гражданами Уганды.

Эпицентром текущей вспышки Эболы является восточная часть Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Ранее руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил беспокойство скоростью распространения вируса Эбола. Он подчеркнул, что впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. Что представляет собой вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше