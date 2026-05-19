Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старое название, новые магазины: как идёт реконструкция универсама «Московский»

Закончить работы планируется до конца года.

Источник: Клопс.ru

Собственник универсама «Московский» вернул на фасад отреставрированную советскую вывеску и приступил к реконструкции нижнего яруса. За очередными изменениями культового здания наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

На нижнем уровне универмага разместят закусочную «Вкусно — и точка» c сервисом для водителей. На днях там убрали строительный забор и повесили соответствующую вывеску и логотипы.

Реконструкция продлится до января 2026 года. Открывают универсам поэтапно. Уже сейчас на верхнем ярусе работает «Пятёрочка» и ряд других магазинов.