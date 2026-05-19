Старое название, новые магазины: как идёт реконструкция универсама «Московский»

Собственник универсама «Московский» вернул на фасад отреставрированную советскую вывеску и приступил к реконструкции нижнего яруса. За очередными изменениями культового здания наблюдал фотокорреспондент «Клопс».
На нижнем уровне универмага разместят закусочную «Вкусно — и точка» c сервисом для водителей. На днях там убрали строительный забор и повесили соответствующую вывеску и логотипы.
Реконструкция продлится до января 2026 года. Открывают универсам поэтапно. Уже сейчас на верхнем ярусе работает «Пятёрочка» и ряд других магазинов.