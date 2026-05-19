В Минздраве высказались о готовности мира к новым пандемиям

На сегодняшний день мир более подготовлен к новым пандемиям. Об этом журналистам в Женеве сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мир стал более готов, это однозначно, потому что-то, что сегодня обсуждается и говорится об очагах возникновения — уже четко реагируют страны, и в том числе новые соглашения уже начали реализовываться», — сказал Мурашко.
По его словам, Испания показала пример, как работать в случае вспышки хантавируса. Мурашко выразил уверенность, что мир стал умнее и мудрее. Он подчеркнул, что пошла реализация договоренностей, а Россия является участником всех процессов.
Ранее сайт KP.RU писал, что здоровый образ жизни является фактором, который поможет россиянам достичь долголетия.