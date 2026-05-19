Россиянам рассказали, какие экзотические фрукты можно купить до 200 рублей

Жителям России объяснили, какие диковинные плоды сейчас доступны по цене от 100 до 200 рублей. Оказывается, за эти деньги можно смело брать манго, которое давно перестало быть редкостью. Такую информацию предоставила «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя отдела аналитики агрокластера Ксению Малиновскую.
Специалист уточнила, что в магазинах сейчас особенно востребованы фрукты с невысокой ценой. Например, манго из Бразилии продаётся по 65−100 рублей за штуку, и люди уже воспринимают его как обычный повседневный продукт. Его покупают для себя и детей, добавляют в смузи или салаты, и такая популярность держится на доступности и качестве.
Чуть дороже, но всё ещё в массовом сегменте находятся китайская питахайя (250−300 ₽/кг), лонган (400−600 ₽) и папайя (600−665 ₽). Эти фрукты постепенно входят в привычный рацион россиян: их берут для домашних десертов и чтобы разнообразить меню.
ОТР рассказал, что «Библейская диета» захватывает соцсети. В публикации рассказали, что одним из её популяризаторов стала блогер Кайла Банди, которая живет на Бали. Из фруктов она выбирает инжир, финики, гранаты и изюм. Также в её рационе есть и мясо, но только двух видов — баранина и говядина.