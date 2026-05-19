Движение у Чкаловской лестницы перекроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 20 мая перекроют движение автомобилей по Нижне-Волжской набережной на участке дороги, прилегающей к Чкаловской лестнице. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59. На подъездах к указанному участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение знаки.
Водители легковых автомобилей смогут объехать зону ограничений по участку дороги в арке Чкаловской лестницы. Грузовым автомобилям рекомендуют выбрать маршрут объезда по Казанскому съезду, улицам Большой Печерской и Родионова.
Также сообщается об ограничении движения по парковке, расположенной слева от памятника «Катер Герой» до 23:59 20 мая.