Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В шести районах Якутии откроются новые агротехклассы

Учебные программы познакомят школьников с профессиями АПК.

Источник: Национальные проекты России

Новые агротехнологические классы откроют в девяти школах шести районов Якутии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Учебные программы познакомят школьников с профессиями агропромышленного комплекса. Обучение будет вестись с упором на практические занятия. Благодаря такому подходу ребята получают прикладные навыки и осознанно смогут выбрать дальнейший образовательный и профессиональный пути.

Существенную поддержку в создании агротехклассов оказывают предприятия‑инвесторы. Они финансируют ремонт помещений и оснащают классы необходимой техникой. Это не только улучшает качество обучения, но и ускоряет формирование у школьников востребованных компетенций, что повышает интерес молодежи к аграрной сфере.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.