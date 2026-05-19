В шести районах Якутии откроются новые агротехклассы

Новые агротехнологические классы откроют в девяти школах шести районов Якутии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Учебные программы познакомят школьников с профессиями агропромышленного комплекса. Обучение будет вестись с упором на практические занятия. Благодаря такому подходу ребята получают прикладные навыки и осознанно смогут выбрать дальнейший образовательный и профессиональный пути.
Существенную поддержку в создании агротехклассов оказывают предприятия‑инвесторы. Они финансируют ремонт помещений и оснащают классы необходимой техникой. Это не только улучшает качество обучения, но и ускоряет формирование у школьников востребованных компетенций, что повышает интерес молодежи к аграрной сфере.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.