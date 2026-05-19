В Перми появится новый городской променад у реки

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина рассказала о проекте комплексного развития в районе экстрим-парка Перми между улицами Екатерининской и Плеханова. Площадь КРТ составит 3,8 га, введенного в эксплуатация жилья — 52 тыс. кв. метров.
По словам Елены Ермолиной, это будет новый визуальный и смысловой ориентир при заезде в центральную часть Перми. Концепция проекта предусматривает два варианта. Они берут свое начало в историческом контексте территории. Ранее на месте застройки располагались теплицы, символизирующие рост, развитие и связь с природой.
Долину реки Данилихи планируют сделать частью городской среды с прогулочными маршрутами и природным каркасом. Новая застройка примыкает к «Зеленому кольцу» города. Структура квартала призвана восстановить связность природно-рекреационного каркаса по долине.
КРТ предполагает создание парка. Он станет буфером между железной дорогой и жилыми кварталами. Это будет событийное пространство, формирующее прогулочную зону с озеленением и местами для отдыха, а также сквер с площадкой для выгула собак.
Новые пешеходные и транспортные связи встроят территорию в город. В шаговой доступности будут парки, общественный транспорт, школа и детсад, удобные транспортные развязки.
«Улица Грузинская — это будущий парковый променад с коммерческой функцией: кафе, сервисы, витрины. Она “оживет” и станет новой точкой притяжения города», — уверена Елена Ермолина.
Проектировщики также продумывают парковочные решения — от многоуровневых паркингов до встроенных форматов в жилой застройке. Параллельно инвестор ведет диалог с собственниками. Для реализации проекта КРТ предусмотрен выкуп гаражей и нежилых помещений по итогам оценки и рыночной стоимости.