На Ростов вечером 19 мая обрушилась сильная гроза с дождем

Вечером 19 мая на Ростов обрушилась сильная гроза с дождем. Местные жители массово делятся кадрами разбушевавшейся стихии в городских чатах и социальных сетях. Непогода накрыла сразу несколько крупных районов донской столицы.
— Небо буквально сверкает. Очень громкие раскаты грома, местами уже начался сильный дождь. Молнии бьют прямо над домами, — активно обсуждают ситуацию взволнованные ростовчане в интернете.
В некоторых микрорайонах ветер усилился, а люди спешат укрыться от осадков под козырьками магазинов и в подземных переходах.
Напомним, что синоптики регионального гидрометцентра ранее предупреждали о резком ухудшении погоды. По прогнозам специалистов, дожди и грозы сохранятся в Ростовской области до конца рабочей недели.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.