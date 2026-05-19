Вэнс: Переговоры США и Ирана находятся в хорошей точке, но есть силовой вариант

Переговоры Вашингтона с Тегераном находятся в хорошей точке, однако имеется и военный вариант, хотя Белый дом не стремится к такому сценарию. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас между США и Ираном существует перемирие. Республиканец анонсировал новые атаки по Исламской республике и допустил, что удары возобновятся в пятницу, 22 мая.
Официальный представитель ВС Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран готов ответить открытием «новых фронтов», если Вашингтон и Тель-Авив снова предпримут агрессивные действия против страны.