Некоторые продукты вызывают привыкание сильнее сахара: что к ним относится

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков в беседе с «Газетой.Ru» назвал продукты, которые вызывают более сильную зависимость, чем сахар. По его словам, главные «виновники» — кофе, чипсы, колбасы, сыры и готовые роллы.
Специалист пояснил, что кофеин формирует стойкую психическую привязанность и синдром отмены с головной болью и усталостью. Особенно тяжело отказаться от напитка, так как он встроен в ежедневные ритуалы — утро, работу и перерывы на отдых.
Вторую группу опасных продуктов врач назвал еду с усилителями вкуса, которая провоцирует человека есть без чувства голода. Он предупредил, что дети подсаживаются на такую пищу быстрее взрослых из-за чувствительности к ярким стимулам.
При этом для большинства взрослых в жаркую погоду безопасным считается употребление до 300—400 мг кофеина в сутки. Такое заявление сделала педиатр Нина Абрамова в беседе с RT. Она объяснила это обезвоживанием от кофеина.