Новосибирец получил 7 лет условно за подставной угон и взятку гаишнику

Однако полицейские изучили записи с камер и раскрыли инсценировку. Когда мужчину вызвали в отдел, он попытался откупиться: предложил оперативнику 300 тысяч рублей за закрытие дела, а в качестве аванса передал 50 тысяч рублей, две бутылки коньяка и закуску. Взяточника задержали на месте. Сам фигурант вину не признавал, утверждая, что авто действительно угнали, а взятку ему предложили сами полицейские. Три года он провел под домашним арестом.