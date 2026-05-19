Новосибирец получил 7 лет условно за подставной угон и взятку гаишнику

Обской городской суд приговорил 36-летнего новосибирца к 7 годам и 2 месяцам условно за автоподставу и попытку дать взятку полицейскому.
Как сообщает КП-Новосибирск, мужчина купил «Тойоту Камри», застраховал ее и договорился со знакомым инсценировать угон. Он оставил машину в аэропорту, улетел в Краснодар, а подельник тем временем перегнал авто в другое место. Вернувшись, владелец заявил об угоне и потребовал у страховой более 2,6 миллиона рублей.
Однако полицейские изучили записи с камер и раскрыли инсценировку. Когда мужчину вызвали в отдел, он попытался откупиться: предложил оперативнику 300 тысяч рублей за закрытие дела, а в качестве аванса передал 50 тысяч рублей, две бутылки коньяка и закуску. Взяточника задержали на месте. Сам фигурант вину не признавал, утверждая, что авто действительно угнали, а взятку ему предложили сами полицейские. Три года он провел под домашним арестом.
В августе 2025 года суд приговорил его к условному сроку и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Осуждённый обжаловал приговор. В мае 2026 года Новосибирский областной суд немного смягчил наказание: отменил наказание по статье о ложном доносе за истечением сроков давности, но в остальном оставил приговор без изменений. Штраф и условный срок сохранились.