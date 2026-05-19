Хирург под Новосибирском обжаловал приговор за смерть пациента

Хирург районной больницы, осужденный за гибель 58-летнего пациента, подал апелляцию. Чулымский районный суд 12 мая 2026 года приговорил его к 1,5 года условно с запретом на врачебную деятельность на тот же срок, но врач и его адвокат не согласились с решением, сообщает КП-Новосибирск.
Трагедия произошла 17 сентября 2024 года. Скорая доставила в больницу мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой — он был почти без сознания и не мог связно говорить. Однако дежурный хирург решил, что пациент просто пьян, не провел осмотр, не назначил лечение и покинул больницу. Мужчина умер на следующее утро.
Медсестра, которая также не оформила историю болезни и не измерила жизненные показатели, получила за это 1,5 года условно. Она вину не признала, но обжаловать приговор не стала — он уже вступил в силу. В отличие от нее, хирург, который успел устроиться на работу в соседний район, продолжает бороться за отмену наказания.