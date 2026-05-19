Что мешает похудеть: эндокринолог Кузнецов — об «Оземпике» и ожирении

России грозит уже не риск, а фактическая эпидемия ожирения, заявил в эфире Радио РБК врач-эндокринолог, автор блога medic_smith Максим Кузнецов. По его словам, лишний вес нельзя объяснять только недостатком дисциплины: на пищевое поведение влияют среда, доступность калорийной еды, семейные привычки, стресс и эмоциональная роль еды в жизни человека.
Кузнецов отметил, что гормональные причины ожирения встречаются значительно реже, чем принято думать, а главная проблема чаще связана с образом жизни и устойчивыми поведенческими паттернами. При этом базовые рекомендации остаются простыми: больше двигаться, высыпаться, не превращать еду в единственный способ справляться с эмоциями и не ждать быстрых решений. «Вот больше спать, меньше нервничать, заниматься спортом — правила скучные. Но они работают», — сказал он.
Отдельно эндокринолог прокомментировал препараты для снижения веса. По его словам, это важный медицинский инструмент для пациентов с ожирением и связанными рисками, но не способ «подготовиться к лету» или быстро скорректировать фигуру без показаний. Также Кузнецов раскритиковал моду на бесконтрольный поиск дефицитов и прием БАДов, подчеркнув, что здоровому человеку чаще нужны не добавки, а нормальное питание, движение и системный подход к образу жизни.