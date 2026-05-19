Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что мешает похудеть: эндокринолог Кузнецов — об «Оземпике» и ожирении

Ожирение и диабет связаны не только с питанием и движением, но и с привычками, стрессом и средой, в которой живет человек. Об этом в программе «Качество жизни» на Радио РБК рассказал врач-эндокринолог Максим Кузнецов.

Источник: РБК

России грозит уже не риск, а фактическая эпидемия ожирения, заявил в эфире Радио РБК врач-эндокринолог, автор блога medic_smith Максим Кузнецов. По его словам, лишний вес нельзя объяснять только недостатком дисциплины: на пищевое поведение влияют среда, доступность калорийной еды, семейные привычки, стресс и эмоциональная роль еды в жизни человека.

Кузнецов отметил, что гормональные причины ожирения встречаются значительно реже, чем принято думать, а главная проблема чаще связана с образом жизни и устойчивыми поведенческими паттернами. При этом базовые рекомендации остаются простыми: больше двигаться, высыпаться, не превращать еду в единственный способ справляться с эмоциями и не ждать быстрых решений. «Вот больше спать, меньше нервничать, заниматься спортом — правила скучные. Но они работают», — сказал он.

Отдельно эндокринолог прокомментировал препараты для снижения веса. По его словам, это важный медицинский инструмент для пациентов с ожирением и связанными рисками, но не способ «подготовиться к лету» или быстро скорректировать фигуру без показаний. Также Кузнецов раскритиковал моду на бесконтрольный поиск дефицитов и прием БАДов, подчеркнув, что здоровому человеку чаще нужны не добавки, а нормальное питание, движение и системный подход к образу жизни.