Украина приступила к установке мин на государственной границе с Приднестровьем, что говорит о ее планах по захвату республики. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам специалиста, это провокация, призванная создать видимость непричастности Украины к подготовке вторжения. Кнутов считает, что Киев крайне заинтересован в оккупации территории, чтобы получить доступ к складам и ликвидировать «пророссийский плацдарм».
Эксперт также допустил, что Украина может действовать совместно с Молдовой, нанося «удары с двух сторон». По словам Кнутова, небольшая группировка российских войск в Приднестровье неспособна противостоять украинской армии.
— С двух сторон удары наносятся удары, и таким образом Приднестровье захватывается… У них есть силы на это, — передает слова специалисты Газета.ru.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 21 апреля заявил о том, что возможная попытка Украины захватить склады боеприпасов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье приведет к значительным человеческим жертвам и региональной экологической катастрофе.
Шойгу также предупредил, что Молдавия при поддержке Европейского союза предпринимает шаги, направленные на вывод оперативной группы войск России из Приднестровья. Кишинев, по его мнению, стремится к дальнейшему обострению ситуации в регионе.