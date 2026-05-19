Эксперт Кнутов: Украина готовится захватить Приднестровье и уже минирует границу

Украина приступила к установке мин на государственной границе с Приднестровьем, что говорит о ее планах по захвату республики. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, это провокация, призванная создать видимость непричастности Украины к подготовке вторжения. Кнутов считает, что Киев крайне заинтересован в оккупации территории, чтобы получить доступ к складам и ликвидировать «пророссийский плацдарм».

Эксперт также допустил, что Украина может действовать совместно с Молдовой, нанося «удары с двух сторон». По словам Кнутова, небольшая группировка российских войск в Приднестровье неспособна противостоять украинской армии.

— С двух сторон удары наносятся удары, и таким образом Приднестровье захватывается… У них есть силы на это, — передает слова специалисты Газета.ru.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 21 апреля заявил о том, что возможная попытка Украины захватить склады боеприпасов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье приведет к значительным человеческим жертвам и региональной экологической катастрофе.

Шойгу также предупредил, что Молдавия при поддержке Европейского союза предпринимает шаги, направленные на вывод оперативной группы войск России из Приднестровья. Кишинев, по его мнению, стремится к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
