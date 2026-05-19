В России состоялся первый полет прототипа двухместного Су-57

Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — сказал он (цитата по ТАСС).
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный ОКБ им. Сухого. Самолет отличается малой заметностью и повышенной маневренностью. Этот истребитель должен прийти на замену тяжелому истребителю Су-27. Первая версия Су-57 была одноместной.
Свой первый полет Су-57 совершил 29 января 2010 года, а первый контракт на поставку с Минобороны России был заключен в 2018-м.
Истребитель использовался российскими воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне спецоперации на Украине. Он способен уничтожать как воздушные, так и наземные и надводные системы противника.
В октябре 2022 года на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. Тогда в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что работы по модернизации Су-57 продолжаются.
В феврале глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия в 2026 году планирует поставить зарубежным партнерам истребители пятого поколения Су-57Э.
Первым покупателем Су-57 стал Алжир. Также Россия передаст Индии лицензию на их производство в стране для ускорения реализации программы AMCA по созданию истребителей пятого поколения.
