Мантуров: Первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57 состоялся

В России начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — заявил Мантуров.
Фотографию, тем временем, опубликовали в пресс-службе «Ростеха».
Первый полет Су-57. Фото: Росавиация.
Планы о создании двухместного Су-57 подтвердили в России еще в 2021 году. Тогда в правительстве РФ объяснили, что это делается для привлечения заказчиков из зарубежных стран. Сейчас переговоры о покупке ведутся с Индией.