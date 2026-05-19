Глава Минздрава РФ высказался о риске распространения Эболы в России

Мурашко заявил, что в России нет риска распространения Эболы.

Источник: Комсомольская правда

В России риск распространения вируса Эбола отсутствует. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, прибывший в Женеву для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«В России риска нет», — прокомментировал министр соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВОЗ объявила вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола (штамм Бундибугйо), в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения.

17 мая Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения эпидемии лихорадки Эбола в России на данный момент отсутствует. В стране действует усиленный санитарно-карантинный контроль в рамках федерального проекта «Санитарный щит», включая систему «Периметр».

Ведомство сотрудничает с африканскими странами по мониторингу опасных инфекций, что позволяет оперативно реагировать на угрозы и снижать риски международного распространения.

