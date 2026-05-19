Баллон взорвался у строящегося здания Верховного суда в Петербурге

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге.

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в городском СК.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехал следователь.

Как пишет «Фонтанка», газовый баллон грузовика взорвался вечером 19 мая, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва.

По данным издания, в результате происшествия один рабочий погиб, двое человек получили ранения.

Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга, там строят здания Верховного суда и Судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс на 600 квартир с паркингом, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура Управления делами президента.

Перенести Верховный суд из Москвы в Санкт-Петербург предложил президент России Владимир Путин в 2012 году. Проект не раз менял концепцию, однако в 2022 году было окончательно решено построить комплекс на проспекте Добролюбова.

