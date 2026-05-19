Губернатор Ковальчук пожаловался, что оказался в Брянске всего с одним костюмом

Егор Ковальчук, занявший пост временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, рассказал о том, что при переезде в регион в его гардеробе оказался всего лишь один костюм. Сейчас чиновник планирует поездку в Луганск, где ранее работал, чтобы собрать необходимые вещи и попрощаться с коллегами.
— Мне надо попрощаться с коллективом, остались самые лучшие, самые положительные впечатления от работы с коллегами, — передает слова Ковальчука РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку сразу двух глав регионов — губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза.
Исполняющими обязанности белгородского и брянского губернаторов он назначил Александра Шуваева и Егора Ковальчука. Что известно о новых главах двух граничащих с Украиной регионов — в материале «Вечерней Москвы».
Владимир Путин также провел в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком. Новый губернатор спустя несколько дней после назначения подписал указ, которым отправил правительство Брянской области в отставку.