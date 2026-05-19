Рубио примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Согласно источнику, на полях встречи госсекретарь США с главами МИД рассмотрят наращивание инвестиций в оборонную сферу и необходимость большего распределения нагрузки в альянсе между его участниками. Рубио также обсудит с представителями ряда стран-участниц НАТО вопросы в сфере безопасности и экономики в Арктике.
Помимо этого, у него запланированы двусторонние встречи с генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Ранее KP.RU сообщал, что Рютте хочет угодить президенту США Дональду Трампу, надавив на оборонные компании и ведомства Европы. Как заявляет издание Financial Times, генсек НАТО будет настаивать на наращивании производства для укрепления военного потенциала альянса.