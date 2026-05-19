Рубио примет участие во встрече глав МИД стран НАТО

Рубио обсудит наращивание инвестиций в оборонную сферу и безопасность в Арктике с главами МИД стран НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Швеции 22 мая. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Согласно источнику, на полях встречи госсекретарь США с главами МИД рассмотрят наращивание инвестиций в оборонную сферу и необходимость большего распределения нагрузки в альянсе между его участниками. Рубио также обсудит с представителями ряда стран-участниц НАТО вопросы в сфере безопасности и экономики в Арктике.

Помимо этого, у него запланированы двусторонние встречи с генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Ранее KP.RU сообщал, что Рютте хочет угодить президенту США Дональду Трампу, надавив на оборонные компании и ведомства Европы. Как заявляет издание Financial Times, генсек НАТО будет настаивать на наращивании производства для укрепления военного потенциала альянса.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше