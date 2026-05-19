Александр Бастрыкин заинтересовался обманом многодетной семьи в Новочеркасске. Об этом официально сообщили в социальных сетях Следкома. История о крупной жилищной афере на юге страны прогремела в эфире центрального телевидения.
Местные застройщик и риелтор провернули сомнительную сделку с недвижимостью. Продавцы ввели доверчивых покупателей в серьезное заблуждение. Родители нескольких детей взяли дорогостоящую ипотеку, но вместо уютного жилья получили просто недостроенный дом.
— В результате долгих судебных процессов внесенные денежные средства людям удалось вернуть. Однако к ответственности до сих пор никто так и не привлечен. Сейчас наши сотрудники расследуют уголовное дело, — отметили представители правоохранительной структуры.
Резонансная ситуация быстро дошла до столичного руководства. Александр Бастрыкин взял расследование этой истории под строгий контроль. Он поручил руководителю ростовского управления представить подробный доклад о ходе разбирательств и детально проверить все озвученные на ТВ доводы.
