Автобус из Калининграда на Куршскую косу временно перестанет ходить из-за отсутствия пассажиропотока. Информацию об этом разместили на странице регионального министерства развития инфраструктуры «ВКонтакте».
Сообщаем вам, что начиная с 22 мая текущего года временно прекращается курсирование автобуса № 593 «Калининград — Морское». Это решение принято из-за отсутствия пассажиропотока, — сообщили в ведомстве.
В министерстве отмечают, что внимательно следят за ситуацией. Если спрос в летний период возрастёт, то движение автобуса возобновят.
Пока из Калининграда на Куршрскую косу можно будет добраться с пересадкой в Зеленоградске. Оттуда в Морское ходит автобус № 210.
