В Калининграде определили самых талантливых выпускников детских школ искусств

Очный этап прошел 8 апреля в Калининграде, где 30 участников выполнили задания по рисунку и живописи. 15 мая победителям вручили дипломы и памятные призы, а также сертификаты на участие в летнем творческом интенсиве. Лауреатами стали учащиеся школ искусств из Калининграда, Пионерского, Балтийска, Мамоново, Черняховска, Светлогорска, а также поселков Южный и Низовье.