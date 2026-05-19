В Калининграде определили самых талантливых выпускников детских школ искусств

В Калининграде подвели итоги областного смотра-конкурса выпускников детских школ искусств, направленного на поддержку и развитие творческих талантов и стимулирование поступления в профильные учебные заведения.
В этом году конкурс заметно расширили: впервые в нем участвовали выпускники художественных направлений («Живопись», «Дизайн», архитектурное и декоративно-прикладное искусство), а к оценке работ привлекли специалистов филиала РГИСИ и Государственной Третьяковской галереи.
Очный этап прошел 8 апреля в Калининграде, где 30 участников выполнили задания по рисунку и живописи. 15 мая победителям вручили дипломы и памятные призы, а также сертификаты на участие в летнем творческом интенсиве. Лауреатами стали учащиеся школ искусств из Калининграда, Пионерского, Балтийска, Мамоново, Черняховска, Светлогорска, а также поселков Южный и Низовье.
