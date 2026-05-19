За весну в Волгоградской области высадили 2,7 миллионов деревьев

В ходе весенних лесовосстановительных работ в регионе высажено около 2,7 миллионов саженцев деревьев различных пород, сообщает администрация Волгоградской области.
На руку лесоводам сыграла и погода в апреле — прохладная и влажная. Она позволила специалистам работать в удобном темпе, и они пополнили леса сеянцами новых деревьев. При этом основу посадок составили деревца ясеня, сосны, акации, дуба и вяза, которые выращены в питомниках региона. Питомники, созданные в 22 лесничествах области, позволили полностью обеспечить работы посадочным материалом.
Кроме того, Волгоградская область вышла в лидеры по количеству территорий, на которых проведен агротехнический уход за лесами. Он проведен на площади 762 гектара. А всего в текущем году лесовосстановление планируется провести на 13,6 тысячах гектаров лесного фонда региона.
Ранее в области также высадкой 40 рябин завершилась акция «Сад Памяти».