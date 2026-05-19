За весну в Волгоградской области высадили 2,7 миллионов деревьев

На руку лесоводам сыграла и погода в апреле — прохладная и влажная. Она позволила специалистам работать в удобном темпе, и они пополнили леса сеянцами новых деревьев. При этом основу посадок составили деревца ясеня, сосны, акации, дуба и вяза, которые выращены в питомниках региона. Питомники, созданные в 22 лесничествах области, позволили полностью обеспечить работы посадочным материалом.