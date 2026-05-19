Вице-президент США Вэнс заявил, что Иран хочет заключить сделку

Однако Вэнс не смог с уверенностью сказать, что США и Иран достигнут соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе брифинга выразил уверенность в том, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном.

«Я думаю, что иранцы хотят заключить сделку», — сказал он.

По его словам, он не может с уверенностью говорить, что США и Иран достигнут соглашения, пока стороны фактически не подпишут согласованную сделку.

Как писал сайт KP.RU, также Вэнс заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном находятся в хорошей точке, однако имеется и военный вариант. Хотя Белый дом не стремится к такому сценарию, добавил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что США ждут от Ирана заявления в письменной форме, в котором Тегеран подтвердил бы свое намерение отказаться от создания ядерного оружия.

Накануне республиканец утверждал, что отказался от запланированных на вторник, 19 мая, ударов США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше