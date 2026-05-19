Вице-президент США Вэнс заявил, что Иран хочет заключить сделку

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе брифинга выразил уверенность в том, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном.
«Я думаю, что иранцы хотят заключить сделку», — сказал он.
По его словам, он не может с уверенностью говорить, что США и Иран достигнут соглашения, пока стороны фактически не подпишут согласованную сделку.
Вэнс заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном находятся в хорошей точке, однако имеется и военный вариант. Хотя Белый дом не стремится к такому сценарию, добавил политик.
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что США ждут от Ирана заявления в письменной форме, в котором Тегеран подтвердил бы свое намерение отказаться от создания ядерного оружия.