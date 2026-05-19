В Ростове 20 мая прогнозируют грозу и усиление ветра до 15 м/с

Жителей Ростова ожидает переменчивая погода в среду, 20 мая. По данным синоптиков, днём будет преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями.
Осадки прогнозируются кратковременные, не исключена гроза. В ночные и утренние часы видимость на дорогах может ухудшиться из-за тумана.
Ветер северных направлений будет умеренным — 7−12 м/с, однако при грозе порывы могут усиливаться до 15 м/с.
Температурный фон останется комфортным для середины мая: ночью воздух прогреется до +16…+18 °C, днём столбики термометров поднимутся до +22…+24 °C.