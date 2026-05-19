Беспрозванных потребовал разобраться с невыполнением планов по росту зарплат медиков

Заработная плата медицинских работников Калининградской области по итогам 2025 года выросла на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на заседании правительства области 18 мая.
По словам министра, повышение зарплат проводится ежегодно в соответствии с указом президента. «Повышение по сравнению с 2024 годом — на 15% по всем категориям медицинских работников: врачи, средний персонал и младший персонал», — сказал Дмитриев.
Он отметил, что показатели по оплате труда врачей в целом соответствуют «дорожной карте» и ожиданиям министерства. Однако во время обсуждения губернатор Алексей Беспрозванных обратил внимание на то, что фактические показатели роста зарплат оказались ниже плановых.
Как следует из представленных на заседании данных, рост среднемесячной зарплаты медработников был запланирован на уровне 115 786 ₽, тогда как фактически составил 111 984 ₽ Аналогичная ситуация, по словам губернатора, наблюдается и по младшему медперсоналу.
Дмитриев пояснил, что средний показатель по отрасли снизился из-за отдельных медицинских организаций федерального подчинения, которые не выполнили целевые показатели по зарплатам. При этом часть учреждений, наоборот, перевыполнила план.
«Мы должны об этом знать и тогда с федеральными учреждениями общаться на эту тему. Всё равно это врачи, которые живут в нашем регионе. Неважно — федеральные, региональные, муниципальные. Для меня разницы абсолютно нет», — заявил Беспрозванных.
Губернатор поручил провести дополнительный анализ и отдельно доложить, какие именно федеральные учреждения не достигли плановых показателей. «План должен быть везде выполнен по каждой категории сотрудников. Я и средства выделяю дополнительные для этого», — подчеркнул глава региона.
Напомним, в декабре 2025 года правительство России сообщило о дополнительном выделении регионам более 9,6 млрд руб. на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Как сообщал ТАСС со ссылкой на кабмин, необходимость дополнительного финансирования связывали с ожидаемым ростом числа медработников.