На военном-музыкальном фестивале в Хабаровске сыграют восемь оркестров

Хабаровск примет Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" уже в четырнадцатый раз. Выступления оркестров, ставшие для хабаровчан и гостей краевого центра главной приметой мая, начнутся 25-го числа и приурочены ко Дню города.

Источник: "Российская газета"

Запланированы выступления на различных площадках города. Традиционно сценой для музыкантов станет и площадь Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором. Как всегда, с оркестрами выступит звонарь Хабаровской епархии, дополняя музыку колокольным звоном.

Завершатся «Амурские волны» 31 мая, в День города, марш-парадом по центральной улице и гала-концертом на Комсомольской площади, где увидеть и услышать оркестры смогут все желающие.

Среди участников как взрослые коллективы, так и начинающие музыканты — детско-юношеский духовой оркестр Хабаровского края «АМУРкестр». В нем играют одаренные ребята из разных уголков региона. В программе заявлены три коллектива из Хабаровского края, три из Москвы, и по одному из Ростовской области и Приморья.

Билеты уже разбирают — обычно на фестивале аншлаг. В прошлом году концерты посмотрели вживую и онлайн свыше 115 тысяч зрителей.