Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области будут судить мужчину, который залил бетоном тело знакомой

Житель Гуково пытался спрятать тело подруги в подвале.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить мужчину который залил бетоном тело знакомой. Об этом рассказали в социальных сетях Гуковского городского суда. На скамье подсудимых оказался местный житель.

По версии следствия, страшная трагедия произошла зимой. С 12 по 13 февраля мужчина распивал спиртное у себя дома вместе с потерпевшей. В какой-то момент между ними вспыхнула внезапная ссора. Пьяный хозяин квартиры набросился на женщину и лишил ее жизни.

— После совершения преступления обвиняемый решил скрыть следы. Он перенес тело в подвал своего дома. Там дончанин поместил погибшую в большой деревянный короб и залил его строительной смесью, — уточнили детали в ведомстве.

В таком виде жертва пролежала в подвале около недели, пока страшную находку не обнаружили правоохранители. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на шесть месяцев.

Уже в конце июня состоится первое судебное заседание по этому делу. Мужчине грозит длительный тюремный срок за умышленное причинение смерти человеку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.