Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Динамовец Дмитрий Рабош — победитель Всероссийских соревнований по самбо

Юный динамовец из Калача‑на‑Дону Дмитрий Рабош подтвердил свой высокий класс на Всероссийских соревнованиях среди.

Юный динамовец из Калача‑на‑Дону Дмитрий Рабош подтвердил свой высокий класс на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 14 лет, посвящённых памяти Алексеева Басанга Бовушевича — Отличника народного просвещения РФ.

В весовой категории до 54 кг Дмитрий провёл пять поединков, каждый из которых стал настоящим украшением турнира. Зрители увидели отточенные броски и упорную борьбу в партере — качества, которые и привели спортсмена к победе.

«Воля к победе и правильный настрой помогли в этот день подняться на высшую ступень пьедестала», — отмечают наставники.

Особую ценность успеху придаёт тот факт, что путь к золоту Дмитрий прошёл под руководством своего отца — тренера Алексея Игоревича Рабоша. Опыт и поддержка близкого человека помогли спортсмену раскрыть потенциал и добиться заветного золота.

Александр Веселовский.

Фото: Федерация самбо Калмыкии.