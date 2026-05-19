Динамовец Дмитрий Рабош — победитель Всероссийских соревнований по самбо

Юный динамовец из Калача‑на‑Дону Дмитрий Рабош подтвердил свой высокий класс на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 14 лет, посвящённых памяти Алексеева Басанга Бовушевича — Отличника народного просвещения РФ.
В весовой категории до 54 кг Дмитрий провёл пять поединков, каждый из которых стал настоящим украшением турнира. Зрители увидели отточенные броски и упорную борьбу в партере — качества, которые и привели спортсмена к победе.
«Воля к победе и правильный настрой помогли в этот день подняться на высшую ступень пьедестала», — отмечают наставники.
Особую ценность успеху придаёт тот факт, что путь к золоту Дмитрий прошёл под руководством своего отца — тренера Алексея Игоревича Рабоша. Опыт и поддержка близкого человека помогли спортсмену раскрыть потенциал и добиться заветного золота.
Александр Веселовский.
Фото: Федерация самбо Калмыкии.