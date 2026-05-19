Прототип двухместного истребителя Су-57 совершил первый полет

Начались первые летные испытания прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, который, помимо боевых задач, будет выполнять функции учебно-боевого самолета. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
Разработанный специалистами ОКБ Сухого, этот самолет способен не только обучать пилотов, но и управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации, создавая единое информационно-управляющее пространство. Первый полет совершил летчик-испытатель Сергей Богдан.
Су-57 — многофункциональный комплекс, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Его малая заметность и способность действовать в сложных условиях делают его эффективным против современных систем противовоздушной обороны.
— Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", — передает слова Мантурова официальный Telegram-канал Ростеха.
Первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков заявил, что многофункциональный истребитель Су-35С, относящийся к поколению 4++, продолжает удерживать лидирующие позиции среди боевых самолетов своего класса.