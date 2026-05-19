Питомцев со своими волгоградцами ждут в ЦПКиО на День ветеринарии 22 мая

В ходе мероприятия жители города смогут прийти в парк со своими питомцами и получить помощь, бесплатные обследования для любимцев, косметологические и гигиенические процедуры, а также консультации по питанию и уходу у ведущих ветеринарных специалистов города. На выбор для любимцев и их владельцев будут работать различные площадки с представителями Волгоградской станции по борьбе с болезнями животных, Волжской ветстанции, областной ветлаборатории, Волгоградского аграрного госуниверситета, популярных ветклиник, лечебниц и салонов для животных.