Питомцев со своими волгоградцами ждут в ЦПКиО на День ветеринарии 22 мая

В пятницу 22 мая в Центральном парке культуры и отдыха города-героя комитет по ветеринарии и Волгоградский государственный аграрный университет помогут провести День ветеринарии.
В ходе мероприятия жители города смогут прийти в парк со своими питомцами и получить помощь, бесплатные обследования для любимцев, косметологические и гигиенические процедуры, а также консультации по питанию и уходу у ведущих ветеринарных специалистов города. На выбор для любимцев и их владельцев будут работать различные площадки с представителями Волгоградской станции по борьбе с болезнями животных, Волжской ветстанции, областной ветлаборатории, Волгоградского аграрного госуниверситета, популярных ветклиник, лечебниц и салонов для животных.
Мероприятие начнется в три часа дня у главной сцены парка. Вход для посетителей свободный.
