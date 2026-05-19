Минфин назвал идеальную замену наличной иностранной валюте

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев предложил рассматривать золотые слитки как привлекательную альтернативу наличной иностранной валюте для хранения сбережений.
— Золото — это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары, — заявил замминистра.
Моисеев признал, что низкая ликвидность золота является одним из сдерживающих факторов для вкладчиков. Однако он отметил, что новая государственная компания «Росвексель» будет заниматься покупкой физических золотых слитков, что может улучшить ситуацию, передает ТАСС.
