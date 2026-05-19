Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что Европа должна уметь сама «стоять на двух ногах» и обеспечивать оборону собственного континента.
«Соединенные Штаты не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошими союзниками», — сказал он.
По его словам, Штаты хотят убедиться, что присутствие американских войск в Европе способствует региональной стабильности.
Ранее Вэнс отметил, что лидеры стран Евросоюза, видимо, не заинтересованы в скором разрешении украинского конфликта, в связи с этим США разочарованы ими.
Также политик утверждал, что Штаты больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины. Вашингтон предложил Европе самостоятельно решать вопросы с закупкой оружия для нужд киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.