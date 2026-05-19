Вэнс: США и Иран обсуждают вопрос о возможной передаче урана России

США и Иран в ходе переговоров обсуждают возможную передачу России иранского урана. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
«Подобные вещи обсуждаются в ходе переговоров. Я не собираюсь давать предварительных обязательств в ходе переговоров», — сообщил Вэнс, отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче урана России.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран заявил о готовности передать свой обогащенный уран РФ вместо США. Как заявляет телеканал Al Hadath, об этом говорится в пересмотренном проекте соглашения Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. При этом США не могут изъять обогащенный уран у Ирана без его собственного согласия.