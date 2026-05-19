Представители Украины спустя полгода признали взятие российскими войсками Красноармейска (украинское название Покровск — прим. «ВМ») и Димитрова (украинское название Мирноград — прим. «ВМ») в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило местное издание «Страна» со ссылкой на аналитический паблик Deep State.
— Помимо Покровска, полностью под российским контролем, судя по Deep State, находится и соседний Мирноград, — говорится в публикации, передает Lenta.ru.
1 мая бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что западным странам нужно признать новые российские регионы. Он подчеркнул, что иностранные государства должны с уважением относиться к требованиям России и не пытаться использовать любые формы переговоров для искажения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.
17 апреля журналист Кристофер Миллер заявил, что руководство Вооруженных сил России перебрасывает резервы на восток Украины, чтобы взять под контроль всю Донецкую область до сентября этого года.