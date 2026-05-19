В Калининграде на Калужской произошёл пожар в хрущёвке

В Калининграде на ул. Калужской произошёл пожар в многоквартирном доме. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 19 мая.
По словам свидетелей пламя и дым вырывались из окна квартиры на втором этаже. Пожарные потушили огонь, из горевшей квартиры вывели мужчину и женщину, которых передали медикам.
