ООН получила письмо Лаврова с вопросами о провокации в Буче

Организация Объединенных Наций (ООН) получила от министра иностранных дел России Сергея Лаврова письмо, в котором содержатся вопросы о провокации в Буче, но ответ пока не отправлен. Об этом во вторник, 19 мая, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Письмо было получено, и ответ составляется, — рассказал дипломат во время брифинга для журналистов.
На уточняющий вопрос представителей прессы Дюжаррик добавил, что ответ пока «не был отправлен», передает ТАСС.
16 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Украины мобилизует жителей Бучи, которые способны рассказать правду об инсценировке в 2022 году, чтобы отправить их на смерть.
13 мая руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что прошедшие встречи представителей НАТО с режиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже могут свидетельствовать о том, что альянс занимается подготовкой новой инсценировки на Украине.