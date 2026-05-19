13 мая руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что прошедшие встречи представителей НАТО с режиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже могут свидетельствовать о том, что альянс занимается подготовкой новой инсценировки на Украине.