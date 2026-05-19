Похудевший на полцентнера актер сериала "Жуки" появился в кинотеатре: узнали не все

Актер Дмитрий Комаров, которого многие знают по роли в сериале "Жуки", приехал в кинотеатр посмотреть российский фильм. Всё бы ничего, но многие звёздные фанаты, которые тоже были в кинотеатре, даже не отреагировали, когда он вышел на красную дорожку. Как оказалось, не все узнали в стройном артисте того самого упитанного героя из "Жуков". Оказалось, что Дмитрий за два года похудел на 50 килограммов и продолжает худеть и дальше. Как признался артист "МК", он уже привык к тому, что после кардинального перевоплощения его не все узнают. Но результатом похудения актёр доволен невероятно. Он весил 130 кг, а теперь- около 80. Оценить результат похудения можно на видео.