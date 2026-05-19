Звезда «Американского пирога» Биггс развёлся из-за экстремального похудения

Актёр Джейсон Биггс, известный по роли в фильме «Американский пирог», развёлся с женой Дженни Моллен после почти 20 лет совместной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источников, на разрыв повлияли карьерный рост и экстремальное похудение артиста, которое придало ему уверенности в себе.
«Джейсон сильно сбросил вес, и это определённо помогло повысить его самооценку», — говорит инсайдер.
Недавно 48-летний Биггс дебютировал в качестве режиссёра с фильмом «Безымянная романтическая история о вторжении в дом». Переживания о востребованности и стрессы, связанные с выходом картины, якобы усугубили разлад в семье.
«В последнее время в жизни Джейсона было больше стрессов, и это вызвало раскол», — добавил источник.
